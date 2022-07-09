彰化1名吳姓男子見友人和女友吵架，以帶女方冷靜為由將人載到摩鐵開房，發生性行為，女方回家向男友哭訴自己被性侵，報警提告，吳男遭檢方依妨害性自主罪起訴，法官審理後發現，女方和吳男為合意性交，故判吳男無罪。

據判決書指出，彰化1對情侶吵架，友人吳姓男子為了勸架帶女方小美（化名）離開，怎料吳男將人載到彰化縣田中火車站附近超商買飲料，卸下小美心防後，便以安撫情緒為由帶小美到摩鐵開房。2人抵達摩鐵後，他便抱著小美哭著說：「我太太還沒回來，我很難過」，又說友人告訴他小美「吹喇叭」很厲害，希望小美可以抱抱他，接著吳男不顧小美的反抗，將其推到在床上，強制性交得逞。

事後吳男載小美買早餐返家，小美向男友哭訴自己被吳男性侵，男友氣得帶小美報警，檢方依妨害性自主罪將吳男起訴，但吳男否認性侵，他辯稱他沒有違反小美的意願，2人為合意性交。

經法官勘驗監視器畫面發現，小美和吳男發生完性行為離開旅館時，2人還能一起抽菸、買早餐，見小美情緒無任何異常，經傳喚證人得知，小美常常哭哭啼裝可憐，且小美對吳男性侵過程說詞不一，故不採信小美說詞，因此認定吳男沒有性侵小美，判吳男無罪。

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