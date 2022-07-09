「今晚邀您到后里森林公園來看戲！」后里區公所今天晚上7時在森林公園舉辦「后里戲苑-藝起來看戲」活動， 由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳領銜主演經典戲曲《劉全進瓜》，讓市民可就近欣賞歌仔戲優美多樣新面貌。

后里區長賴同一說，后里森林公園去年3月開放四口之家以東7.2公頃區域成為常設性公園，提供民眾休憩、遊樂的自然場域，歡迎民眾今晚欣賞明華園戲劇總團演出前，提早到場欣賞大自然美好風光，來一趟放鬆心情的週末小旅行。

賴同一提醒，國內疫情尚未停歇，請民眾參與活動時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程戴口罩及保持安全社交距離，也鼓勵大家完成第三劑疫苗注射，安心參與各項藝文活動。

后里區公所強調，經典劇目《劉全進瓜》講述劉全藉唐朝大使一職，送瓜至閻羅殿尋找愛妻，經歷一番艱辛地獄之旅，終於在轉輪台飛出一對比翼鳥，這段來自幽冥的深情故事，也成為後世流傳的一段佳話。明華園以創新的表演形式，搭配全新的服裝設計和視 覺系的化妝特效，將帶給民眾難忘的夏日藝術饗宴。