民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。民進黨前立委郭正亮表示，國安局局長陳明通指導學生有173個，今年選舉，只要有出來選舉的論文都被「借閱當中」。此消息引熱議，讓大批網友笑翻，有人更直呼：「他們都被林智堅害慘了！」

郭正亮8日在《中天新聞》節目〈盧秀芳辣晚報〉表示，陳明通指導的學生有173個，今年選舉，只要有出來選舉的論文都在被借閱當中。

針對林智堅論文門，郭正亮認為，相關新聞不可能淡化，因為台大2個月後要公布結果。郭更透露，總統蔡英文跳出來力挺林智堅，是要統一民進黨黨內的調子，叫大家不要批評他，事實上，真的沒有聲音在批評林智堅。

郭正亮的說法引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「他們都被林智堅害慘了！」「那些人應該恨死林智堅了」、「笑死」、「好好笑喔！」「這173人有想到這一天嗎？」「感覺年底選戰將演變成論文大戰了」、「當初怎麼講李眉蓁的，就要用同樣標準檢視自己」。