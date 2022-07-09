如果籃網明星後衛厄文願意用這種被媒體形容成相當驚人的打野球狀態打今年季後賽，現在情況是否不同了呢？根據湖人隨隊記者布蘭德透納9日爆料，厄文最近在洛杉磯跟一些NBA球員打野球，展現徹底摧毀對手狀態，也讓湖人高層更加堅定想要搶他決心。

「厄文最近跟一些人在洛杉磯打野球，他很明顯是場上最好的球員，場上甚至還有其他NBA球員，」布蘭德透納說，「他用一些其他人無法想像的方式取分，包含錯步、跳投、上籃、三分球都輕鬆寫意，他所展現的技巧實在太不可思議了。」

「根據我聽到所有在現場的人所說，他們只能坐在那邊搖著頭，因為大家都不相信自己所看到的，」布蘭德透納表示，「當時一名球團人士馬上打電話給同事，強調對方必須馬上回電，就算可能付出2000個選秀權，也必須把厄文搶了過來。」

問題是湖人想要換來厄文的難度不小，除了要應付厄文自身高額薪資合約，也要處理韋斯布魯克的去留問題，所以先前才會傳出湖人與籃網想要達成這兩大球星互換交易，必須找來第三方球隊馬刺才有辦法，但以目前來看，湖人確實越來越想搶厄文。