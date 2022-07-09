民進黨桃園市長參選人林智堅爆發中華大學論文抄襲疑雲，遭林控告加重誹謗罪的台北市議員王鴻薇，也反控林涉嫌誣告罪。民進黨立委林俊憲日前在政論節目中談到，「這問題已經不是國民黨打民進黨，是民進黨內部自己的問題」。

林俊憲7日在政論節目《少康戰情室》中表示，到底有沒有抄襲，大概分兩個部分，第一個在中華大學部分，我們也不清楚到底算不算抄襲，有資格講話的是林智堅老師，林的老師在第一時間也出證明幫忙，林跟台北市議員王鴻薇也互相提告，有沒有抄襲老師要負起責任，未來進一步的證據，應該要再提出來，包括著作權的時間差，認定合不合理。

第二個為台大國發所碩論方面，林俊憲認為，民進黨現在把這個問題已經高度政治化，然後民進黨要做一個選擇，這問題已經不是國民黨打民進黨，是民進黨內部自己的問題；他說，民進黨要去了解這件事情嚴重度，如果選擇相信，全黨就要挺林，那如果這論文被台大證明為有抄襲，台大是高度自由學風學校，做出判定後就會有強大政治後座力，就看民進黨要不要賭看看、要不要做一個選擇。

林俊憲談到，在這個時間點，林智堅若能夠當選，很重要就是年輕人對他的支持，論文問題打的是誠信，這跟林的形象、政績有關，年輕人對這個非常有感，若是沒辦法說服年輕人，對未來的選舉會產生非常大的衝擊力。