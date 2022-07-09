觀看短影音與直播已經成為大陸許多人生活一部分，但同時涉黃涉暴與低俗等問題也越來越被詬病，如今「穿得少，扭得好，流量肯定少不了」已成為許多直播平台舞蹈區流行的一句話。對此泰和泰（重慶）律師事務所高級合夥人朱杰提出，平台方可採取引入協力廠商「鑒黃師」、「鑒俗師」措施加強監管，同時對網路主播進行實名認證、職前培訓和簽訂合規承諾書，並納入負面清單管理和徵信管理。

朱杰也建議，平台應對主播直播的內容進行低解析度影像留存合理時間，以便追溯其言行的合規性，並且利用演算法，直接「熔斷」違規、違法主播的直播行為。

近日，為進一步規範網路主播從業行為與道德建設，大陸國家廣播電視總局、文化和旅遊部共同聯合發佈《網路主播行為規範》，指出在提供服務過程不得出現31種行為包括炒作緋聞、醜聞、劣跡，傳播格調低下等。

但據《法治日報》報導，仍有些短影音與直播平台的主播「頂風作案」，5日，在某直播平台隨機進入一個直播間，一位名叫「愛笑的顧兒」的主播正在和他人比較打賞。時間還剩一分半鐘，眼見就要輸掉，於是這位身著高開衩裙子的「愛笑的顧兒」從椅子上起身，隨著音樂節奏開始晃動，將手放在裙擺處一點點向上提，暴露出來的肌膚越來越多，持續做出抖胸等富含性挑逗意味的動作，也讓直播間裡「刷禮物」不斷。

有業內人士指出說，每到半夜，總有主播苦於無人觀看、流量低、禮物少，可一旦穿上性感著裝，跳起略為誘惑的舞蹈總能在一瞬間熱度大漲。久而久之讓不少主播紛紛愛上了這種深夜「發福利漲熱度」的模式。