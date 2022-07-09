炎夏為避免中暑多喝水，但家醫科醫師柳朋馳警告說，喝水很好，但喝太多恐讓電解質失衡，出現低血鈉的症狀，輕則感到疲倦，嚴重可能出現意識變化。過去曾有患者一天狂喝4000至5000毫升的水，結果越喝越累，檢查才知是水中毒。外科醫師江坤俊則說，血液中鈉離子不足，嚴重恐釀腦水腫。

柳朋馳在節目《健康2.0》中提到，水補充太多恐致電解質失衡，一般狀況下，人體血液的鈉含量約落在135至145間。低於130會有輕微低血鈉的症狀，而有些人會因此感到輕微疲倦；但若血中鈉介於125至130間，除了感覺虛弱，還會有噁心和嘔吐症狀；更低的時候，甚至可能手腳抽筋、意識產生變化。

柳朋馳表示，他曾遇過一位雇主帶著外傭來看病，因為那位外籍移工一直覺得提不起勁，甚至還會常常覺得疲倦。雇主表示，這位移工不知為何超愛喝水，每天至少都要喝4000至5000毫升，平常都還好，沒看到移工有不舒服，但這天不知道是不是因為脫水的關係，讓他喝的比平常都要多，結果越喝人越不舒服，還出現了噁心感。

柳朋馳指出，他趕緊替患者安排檢查，結果發現移工血中的納離子已經掉到130以下，立刻進行輸液治療，這樣的情況就是所謂的「水中毒」。對此，他也提醒大家補充水分應以個人體重計算，並考量所在的環境與工作來衡量適量的水分攝取量，另外，除了補充水分以外，適當的補充電解質也很重要。

外科醫師江坤俊補充說，鈉離子是可以拉住水分的東西，因此當血管中的鈉離子不足，水就只能往細胞那邊衝，屆時受最大影響的就是腦，甚至可能演變成腦水腫。