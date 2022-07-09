高雄市梓官區一棟民宅今（9）日凌晨0時發生火警，消防局獲報後立即出動14車28人前往搶救。現場有火煙竄出，消防人員立即布署水線破門入室搶救，救出1名約40歲的女子，無外傷、吸入性嗆傷，送醫觀察。

現場是一棟4樓透天厝，初步查看是於1樓燃燒機車與雜物，火勢約30分鐘撲滅。火災調查鑑定人員已經展開調查。

消防局呼籲民眾，家戶應特別注意用火及用電安全，並推廣裝設住宅用火災警報器，不僅能提早預警火災發生，更有效為民眾爭取逃生時間，降低生命財產損失。