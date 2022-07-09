大陸《環球時報》旗下軍事官方帳號「樞密院十號」9日指出，日本前首相安倍晉三昨天遇刺身亡，這名被稱為「日本戰後最成功、最強大的政治人物」迎來如此悲慘結局，很多人萬萬沒有想到。諷刺的是，最近美國媒體因為槍擊案頻發，而羡慕地介紹日本嚴格的控槍措施，以及日本很多年份死於槍擊的人數在個位數的事實。然而，現在這個國家權勢排行榜名列前茅的人物，卻在光天化日之下，輕易地被槍殺了。整個事件透露出諸多詭異之處，這件事情不簡單。

槍支在日本受到嚴格管制，日本擁有約1.25億人口，但每年死於槍支的人數通常為個位數，每年很少超過10人。對於普通日本公民來說，獲得槍支執照是一個漫長而複雜的過程，擁有便攜、不易被發現的手槍更是不可能的事情。

樞密院十號稱，正因為如此，安倍遭到槍殺這事兒，處處透露著詭異。其一，奇怪的槍支。日本媒體報導稱，因槍殺安倍而被捕的男子使用了「手工製造」的武器。武器雖然是自製的，但殺傷力卻驚人。自製的槍支，意味著它不像制式槍械那樣，可以追溯來源，從而查到很多線索。威力巨大，意味著凶手根本就沒想著讓安倍生還。

其二，可能患有精神病的凶手。到底是抱著什麼樣的仇恨，讓此人鋌而走險去刺殺安倍呢？

日本媒體報導稱，山上徹也告訴日本警方，「他對安倍不滿，就是打算殺掉他。」但隨後他又表示，其作案動機「不是出於對安倍政治思想的怨恨」。

奈良縣警方表示，山上徹也重複著說讓人難以理解的話，正在慎重調查其是否具有刑事責任能力。

什麼？凶手可能患有精神病？還可能與「宗教團體」有關係？這事兒就不簡單了。

其三，鬆懈的安保措施

刺殺事件發生後，很多人提出疑問，為什麼安保措施這麼鬆懈？當時的保鏢呢？員警呢？「走到安倍身後的嫌疑人，似乎沒有人阻止」，日本《讀賣新聞》詳細還原了案發時現場的情況，並配發示意圖。

其四，微妙的政治時機。

很多人說，日本有刺殺首相的傳統，但實際上，二戰之後，刺殺如此級別高官的事情已經十分罕見。

上一次日本前首相或現任首相被殺已經是在近90年前的1936年。日本青年軍官發動政變，他們率領士兵在東京各地刺殺政府要員。其中，兩名前首相遇刺身亡，分別是第30任首相齋藤實、第20任首相高橋是清。

當時日本激進的軍國主義不斷高漲，每次刺殺首相案，都對當時的東亞格局產生巨大影響。齋藤實遇刺後的第二年，日本發動全面侵華戰爭。

86年之後，日本再發生前首相遇刺身死的重大事件，雖然未必再像當年那樣影響整 個東亞格局，但足以成為戰後日本最大的政治事件。

特別是案件發生在參院選舉前的敏感時期，若說它沒有政治目的，估計沒幾個人相信。

在日本國內政治總體保守化、右傾化的背景下，未來的日本政治走向如何、修憲步伐會不會加快、會不會更明目張膽地干涉臺灣問題，都充滿不確定。

能夠確定的是，這件事情不簡單。