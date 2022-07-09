陳男與友人竊取百萬工藝品後，運往宜蘭準備銷贓。（新竹縣警局提供／邱立雅竹縣傳真）

年約50歲的陳姓男子日前透過搬運工作機會，意外得知新竹縣新豐某間倉庫存有大量木雕、茶壺等精品，邀請另外3名同行，連續3夜將工藝品一一運走。由於地處偏僻，3人得逞後迅速將工藝品運往宜蘭，並已透過管道銷贓。失主發現價值百萬的收藏不翼而飛後向警方報案，警方追查後於於宜蘭扣取所有證物，粗估價值超過百萬。

陳姓男子意外得知新豐鄉偏僻處一間倉庫藏有大批茶壺、木雕工藝品、陶瓷品、墨寶、檀木及檜木精品，均非便宜貨，於是處心積慮想將之偷出，並邀請3名同道中人結夥作案。4人觀察周圍環境後，選定6月底連續3個夜晚，一一將物品運出。眾人得手後，將茲物載往陳男於宜蘭另租的倉庫，準備銷贓。

竊盜集團的動靜驚動了失主的鄰居，熱心鄰居提醒失主倉庫近期有不明人士進出，失主前往倉庫查看，發現珍貴收藏品遭竊，清點之下少了兩百餘件，粗估價值超過百萬元，於是火速報警。

警方獲報後，立即成立專案小組積極追查，新竹縣刑大與少年警察隊於7日至鎖定犯嫌住處執行搜索，再兵分二路至新豐鄉地區及宜蘭縣五結鄉扣取證物，共查扣茶壺、木雕工藝品、陶瓷品、墨寶、檀木及檜木精品共計200餘件，部分骨董已遭陳嫌等人透過管道銷贓。全案陳嫌等人依加重竊盜罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。

警方也提醒民眾偏僻處所的倉庫易為宵小行竊目標，務必提高警覺，讓歹徒無窺伺覬覦的機會。