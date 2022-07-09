隨著科技、電子產品越來越進步，傳統文具店、書局日漸式微而紛紛關店。近日，有網友注意到早期從販售唱片、文具、書籍起家的光南，成立至今，店面已幾乎沒賣書改賣各種小家電，但仍很少有倒閉消息傳出，讓原PO相當好奇，「光南的賣點是什麼？」

網一面倒：文具最強

貼文吸引許多網友討論，不少人紛紛點出優勢，「文具啊」、「什麼文具都有又便宜」、「以前百樂鋼珠筆一隻50，那邊好像才35還多少」、「文具便宜，靠一樓很貴的生活用品賺」、「原子筆那區才是本體」、「回台灣都會去補貨文具QQ」、「其實蠻好逛的，買文具及3C小配件的地方」。

貼文也勾起網友們學生、青少年時期的回憶，「以前UO月卡要的那邊買」、「以前都去買燒錄光碟」、「卡帶跟CD還有CD PLAYER」、「去光南買JAGA手錶真的耐用 當兵怎麼摧殘都不會壞」。

九乘九同主打文具零售經營26年

光南大批發最早名為「光南唱片」，1984年成立，主要銷售音樂相關產品，不過隨著市場轉變，後來在1995年轉為複合式賣場，更名為「光南大批發連鎖店」，在唱片以外加入書籍、文具，再擴大到生活百貨及電腦周邊等商品。

光南目前有30多家分店，在南紡購物中心、夢時代都看得到其身影。而同樣主打文具零售的連鎖店還有「九乘九文具」，在1996年成立，全台目前有19家門市及一家網路館。

九乘九網路好感度略勝光南

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/07/08～2022/07/07）進一步觀察「光南、九乘九」這兩家大型連鎖文具零售店近一年的網路好感度，光南的九乘九好感度略高於光南，好感度比值為12.16、光南3.01。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月08日至2022年07月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『光南、九乘九』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。