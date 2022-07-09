藝人邱琦雯睽違3年沒有演出8點檔，這次在新戲挑戰悲情童養媳角色，精湛演技顛覆大家以往印象，近來趁著拍戲空檔出遊的她，也在社群網站分享一系列美照，藏了許久的好身材讓網友看的血脈賁張。

邱琦雯趁著拍戲空檔與友人出遊，享受難得愜意時光，只見她身穿連身洋裝，胸前U型剪裁設計讓一對渾圓北半球呼之欲出，擠出的深邃事業線讓人不敢直視，尤其一張半身照更增添視覺震撼的效果，接著表示：「把每一天當作最後一天在活，聽了好有感，因為人生本就無常⋯煩惱不會減少明天的負擔，但至少可以賺到今天的快樂」。

邱琦雯曬出一系列朋友拍的美照，開心表示：「朋友的拍照技術直逼專業網美風格，看到照片也真心滿意著 」，立刻獲得網友一致認同，紛紛留言：「這叫人眼睛要看哪呀」、「這篇電力太強，麻了」、「漂亮美麗，依舊18歲」、「美到像洋娃娃，多看也不嫌多」、「陽光美少女太辣惹」、「好美喔！身材保持那麼好」、「夢境中出來的的女神」。