日本前首相安倍晉三昨(8日)在街頭活動過程中遭人持散彈槍射傷，緊急送醫搶救一下午後仍宣告身亡，享壽67歲，令國際社會十分震驚。昨(8日)晚間台北101大樓為此點燈，打上「感謝安倍首相」、「台灣永遠的朋友」等字樣，主持人陶晶瑩昨也曬出自己拍的照片。

原定下月有計畫來台的日本前首相安倍晉三，昨傳出在街頭替人演講拉票時，遭人連開兩槍受傷，第一時間送醫時心肺功能停止，經過數小時搶救後仍不治。對此，台北101昨晚表示，為了感謝日本前首相安倍晉三多次對台灣雪中送暖，「永遠站在我們的身旁」，在昨晚8時到10時特別點燈感謝，文字內容包括「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友」、「感謝 安倍首相」、「對台灣支持與友誼」等。

陶晶瑩分享昨台北101點燈悼念安倍晉三。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

據《三立新聞網》報導，先前因演出《華燈初上》中「中村先生」走紅的日籍藝人加賀美智久（TOMO桑）聽聞此事後相當震撼，嘆氣表示：「透過新聞，現在全世界的人都知道了，其實日本也沒有那麼安全，還是希望以後不要再發生這樣的事情」。

長期定居在台灣的日籍藝人加賀美智久有感而發：「日本其實也不是那麼安全」。（圖／翻攝自tomo_0612_ IG）

加賀美智久也透過經紀人補充說，目前透過台灣新聞大概知道這件事，但還不明白嫌犯的動機，然而不論是什麼理由，使用暴力攻擊人不能原諒，「擔心安倍先生的生命的同時，也會擔心在現場所有的民眾，在眼前看到人被射擊一定會受心理傷害」。