5名大學生出遊，行經桃源區南橫公路臨105便道22.5公里處翻車，所幸，車上包含駕駛共5人都沒有受傷。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

就讀於北部某大學的21歲張姓男子於7月2日開車，從東部遊玩後行經南橫公路，準備到台南。因為對路況不熟，在桃源區南橫公路臨105便道22.5公里處翻車，所幸，車上包含駕駛共5人都沒有受傷。

六龜警方表示，梅山派出所警員陳駿達2日下午接獲民眾報案稱有車輛翻覆，員警趕赴現場，發現一輛自小客車翻車，占據一半路面，車旁5名民眾在路旁等待救援。

警方調查，由於南橫公路蜿蜒曲折，加上張男對路況不熟，行經某彎道後竟直撞山壁，車輛翻覆，所幸車上5人皆未受傷。警方對張男施以酒測，無酒精反應，研判張男疑似長途駕車精神不濟，導致發生自撞事故，警方在場交通疏導與後續拖吊車到場拖吊，恢復交通順暢。

六龜警分局長陳膺方表示，山區道路隨時有危險發生可能，且近期汛期來臨，路況普遍較為不佳，請民眾盡量避免上山，如行駛山區道路，應全神貫注，若感到身體不適，請務必找不妨礙車輛通行處所停靠休息，或找他人代為駕駛，避免發生事故。