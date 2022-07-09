網友留言。（圖／翻攝自《yahoo!新聞》）

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行政院院長蘇貞昌7日主持政院會議時表示，政府發放的育兒津貼將從8月份開始，從原本的3500元，提高至每月領取5000元補助金。另外，若就讀公共化、準公話共化幼兒園的話，學費也可降至3000元以下。此消息遭在野黨砲轟，是為拚年底選舉大撒幣，完全不顧債留子孫的後果；大批網友也抨擊，政府根本是花納稅人的錢在政策買票。

教育部7日在行政院報告「少子女化對策成果報告 0至6歲國家跟你一起養」政策，蘇貞昌在會中表示，明年政府將投入近千億元，除大幅提高預算，也透過修法、調整政策，跨部會減輕育兒家庭負擔，達到「增名額」、「減負擔」及「加津貼」的政策目標。

教育部指出，8月起家長自己帶或就托未加入準公共的私立托嬰中心、私立幼兒園的小朋友，第1胎育兒津貼每月從現行3500元提高至5000元，第二胎從現行4000元提高至6000元，三胎以上從4500元調高至7000元。

學費降低加碼部分，針對就讀公共化及準公幼兒園的2至6歲幼兒，今年8月起就學費用再降低，家長每月最多只要繳3000元。2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，每個月托育補助再加1500元，第2胎、第3胎以上、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

對此，國民黨立委曾銘宗指出，政策的方向沒錯但政策的時間點不對，選舉要到了，政府才到處撒幣丟出利多，甚至可能只是短期方案，缺乏整體配套規畫，顯見民進黨政府選舉前才會想到人民。民眾黨立委張其祿表示，每到選舉前夕，政府就瘋狂撒幣釋出利多，且大撒幣政策恐會造成債留子孫，執政黨卻不管，只顧先選贏2022再說。

此消息在網路掀熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「要選舉了，大撒幣，政策綁樁」、「政策買票啦」、「錢（預算）從哪裡來？好人你做，全民買單」、「呵呵……不好好紓困，拚命買票拯救失落的民調」、「請由執政黨 黨庫補貼」、「拿後代子孫的錢來做政績，好棒棒啊！」「為何選舉前5個月公布，為何2020年不公布？2021年不公布？」「要選舉了？我們的政府很有錢啊？」