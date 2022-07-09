伯明罕世界運動會在美國時間7日晚間盛大開幕，滑輪溜冰好手陳映竹擔任掌旗官率中華隊進場，而身背重責大任的她立刻展現實力，在女子200公尺計時決賽，以19秒053成績奪銅，為我國進帳本次賽會首面獎牌，此外40歲健力好手謝宗庭則是力奪銀牌，也是他個人生涯世運會第4面獎牌。
本屆賽會原定於2021年舉辦，因全球疫情影響，延期至今年7月7日到17日舉行，我國派出74名選手，參與15個運動種類，在昨天開幕式過後，美國時間7月8日上午8點陳映竹率先出擊，在滑輪溜冰200公尺計時賽登場，以預賽第3力闖決賽，再以19秒053成績奪銅，為中華隊開出好彩頭。
接著好消息又在健力場上出現，謝宗庭參加男子輕量級賽事，以深蹲270公斤、握推215公斤、硬舉290公斤成績奪下銀牌。今年40歲的他仍相當有實力，已豪奪生涯世運會第4面獎牌，分別於2005年德國、2009年台灣高雄、2013年哥倫比亞卡利拿下，可說是寶刀未老。而今天中華隊還會陸續出戰蹼泳、空手道與保齡球比賽。
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