台電協和發電廠更新改建案，將興建第四座天然氣接收站（四接），東移至白米甕砲台下方、基隆港東防波堤以西至外木山漁港間海岸並「填海造地」約14.5公頃，引多方批評將毀基隆海洋生態，民眾黨立委邱臣遠也說，填海造陸蓋四接將毀基隆海岸，若有更好方案台電須考慮，且須與民眾進行充分溝通，而非對基隆市民「情緒勒索」。

邱臣遠說，台電繼破壞桃園觀音千年藻礁興建三接之後，又在外木山協和電廠海域，規劃以填海造陸的方式興建第四天然氣接收站，恐破壞海洋生態與基隆發展。基隆是一個海洋城市，而外木山海域更是擁有豐富的漁產、珍貴的珊瑚生態與綿延而獨特的山海風光，吸引眾多遊客造訪遊歷，因此環境的保護與水產資源的永續發展受到基隆人的格外重視。

邱臣遠認為，雖台電表示最新的四接東移方案將縮減填海造陸的面積，減少對環境的衝擊；但又強調協和燃氣電廠是北北基宜穩定供電來源，若四接蓋不成，「任何風吹草動都會導致北東地區大規模停電」。他認這樣的說法，是對基隆市民「情緒勒索」，既提不出周全的改善規劃，又不容許任何質疑，硬要基隆民眾吞下去。

邱臣遠表示，在7／7舉行的第四次環評初審會議中，多位環評委員都認為，若能在陸上蓋，就不必填海造陸，且應考慮再加以縮減；也有環評委員指出，台電對於珊瑚生態須提出影響評估。最終作成決議，要求台電應針對接收站設置於陸地的可行性、東移對基隆港及船舶航行安全的影響，與歷來各方案對海洋生態資源之影響差異及保育對策等，進行補正資料。

邱臣遠再表示，協和電廠是本島唯一僅存的重油發電廠，商轉40年餘來，已經帶給基隆嚴重空污與環境生態破壞，讓基隆市民承擔太多。他要求台電務必提出完整的區域電力開發規劃，儘量避免填海造陸，並充分與地方民意溝通，保護基隆純淨美麗的外木山海岸，才能與基隆共創雙贏。