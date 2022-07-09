沒想到身為2016年選秀狀元的班西蒙斯，如今竟會落到如此悲哀的地步！根據《紐約郵報》記者布萊恩路易斯9日爆料，正在醞釀送走杜蘭特的籃網，雖有不少人建議可把班西蒙斯當作交易籌碼之一，籃網卻不會這麼做，原因很簡單，因為班西蒙斯沒什麼價值。

「根據我所收到的籃網內部消息，籃網肯定不會把班西蒙斯放進任何交易方案之中，就算他現在逐漸恢復健康，」布萊恩路易斯說，「主因當然是班西蒙斯沒有多大交易價值，他上季都沒打，還聲稱自己背傷且有心理疾病，他現在處於恢復階段。」

班西蒙斯上季跟七六人撕破臉拒絕報到或出賽，最後被交易到籃網，仍以背傷為由拒絕上場，簡直是把籃網當成冤大頭，甚至打到季後賽首輪，他一度宣稱即將傷癒復出，卻因眼見籃網大勢已去，突然改變決定繼續不打，也讓籃網感到相當難堪。

如今班西蒙斯已經落到幾乎毫無交易價值的悲哀地步，下季幾乎確定要從籃網重新出發，問題是屆時他的身邊還有多少明星隊友助陣，畢竟杜蘭特與厄文都在喊走，但班西蒙斯確實需要趕緊回到場上證明自己身價，不要繼續活在過往效力七六人期間陰影當中。