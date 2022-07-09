年齡落差太大恐有代溝，但現在年輕人都不認識港星梁朝偉了嗎？一名網友去超商取貨，年輕店員詢問男子的姓氏，他簡單的說「梁！梁朝偉的梁」，結果對方卻用疑惑的眼神望著他，還反問梁朝偉是誰？讓他大受震驚，也開始煩惱這樣以後要怎麼介紹自己呢？引起網友討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文說，最近去超商取貨，像平常一樣告訴店員手機的末三碼以後，店員向他確認姓氏為何？他立刻回答姓梁，結果對方似乎沒有聽清楚，因此反問是否姓楊？他只好解釋說「梁！梁朝偉的梁！」結果店員滿頭問號的說「梁朝偉？」

男網友指出，這樣的狀況差點嚇壞他，因為在他的想法中，梁朝偉算是家喻戶曉的大明星，而原PO也瞬間不知道以後該怎麼介紹自己的姓氏了，甚至還開玩笑說，難道以後真的要稱自己為涼拌小黃瓜的「梁」？

貼文引起網友熱烈討論，不少人留言替原PO出主意，可以試看看用梁啓超或梁山伯的姓氏「梁」來說明，畢竟這兩位都很有名，一個是是歷史人物，一個是超知名愛情故事的主角，店員總該聽過了吧？或者簡單一點就說，高粱的梁，應該不會有人認錯。