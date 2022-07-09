全台首座雙箭火箭發射再延期，上百名圍觀民眾直呼可惜。（謝佳潾攝）

遠從高雄來的林先生說，他有捐款這項火箭計畫還拿到紀念旗幟，所以今天特別連夜帶孩子與旗幟前來觀賞，沒想到又延期了。(謝佳潾攝)

全台首座雙節火箭「HTTP-3A」原訂9日上午6時許從旭海發射場發射，但因航電軟體出現問題，研發團隊在現場緊急修改程式而2度延後發射時間，不料程式修正後又發生氮氣分離接頭出現異常，在最後倒數10分鐘宣布發射失敗，但團隊有信心10日能發射成功。

前瞻火箭研究中心副主任魏世昕指出，今天申請的發射時間是6至8點，而發射流程也已經進到最後一個程序，不料在最後倒數10分鐘發現氮氣分離接頭出現異常，可能是在安裝時不夠仔細，分離接頭是起飛前一定要釋放的機構，如果異常的話，火箭放飛是件很危險的事情，所以決定延到明天進行發射。

至於原訂6點發射，為何會延後至7點、又延到7點45分，魏世昕對於2度延後發射時間解釋道，因為在進行健康度檢測時，發現航電軟體異常，在飛行模擬的第2階段發現無法控制火箭，飛行軌跡會往內陸飛，這非常危險，但這些都可以在現場做程式修改解決，不過也因此花了一些時間，而拖到後續填充等作業，所以時間才會一再延後。

魏世昕強調，今天雖然發射失敗，但整體流程已經約完成98％，相較上次在航電系統即出現問題、完成度30％，這次對團隊來說等同另一種演練過程，讓大家更熟悉流程與步驟，所以非常有信心明天能發射成功，明天同樣一早6點進行發射。

由科技部主導協助國立陽明交通大學成立的「前瞻火箭研究中心」（ARRC）團隊，在屏縣旭海發射場進行雙節火箭「HTTP-3A」首波發射計畫，原訂5月初發射但因天候不佳、系統異常等問題而延期，經科技部重新申請後，預計9日清晨6時發射，但又失敗而再延至10日。

不少民眾天還沒亮就在旭海漁港、台26線旭海沿海段卡位，不料在7點50分時沒看到火箭發射，只等來延期通知，連夜等待的上百遊客直呼可惜。遠從高雄來的林先生說，他有捐款這項火箭計畫還拿到紀念旗幟，所以今天特別連夜帶孩子與旗幟前來觀賞，沒想到又延期了。

火箭研究中心，這次發射「HTTP-3A」雙節火箭是混合式探空火箭，高度4.8公尺，重量365公斤，火箭直徑上、下半部分別是50公分、70公分，預計飛行高度可達12公里，而此次發射是為發展類衛星載具技術，即在不需輔助導引下，能以自主導航控制方式起飛。