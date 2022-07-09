民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲疑雲，連總統蔡英文都為此發聲。國民黨立委鄭麗文表示，蔡英文幫林智堅加油打氣後，民進黨上下沆瀣一氣，甚至還出動加油團隊，感嘆說「​​​​知恥近乎勇，無恥近乎神勇！」

鄭麗文昨（8）日在臉書表示，林智堅兩份論文被質疑抄襲，不單單是變相侵占國家財產的問題，甚至還讓政治介入學術，質疑民進黨不公開檢視、沒有調查就力挺到底，「到底知不知道問題的嚴重性？」她指出，此類問題情節嚴重的話，學校的招生與補助甚至可能會被減少，「網路鄉民都戲稱台灣大學和中華大學是黨校了，麗文身為台大校友，也以台大為榮，希望學校捍衛自己的學術尊嚴！」

鄭麗文表示，事情發展到目前為止，不見民進黨尊重學術倫理，甚至傾全黨之力救一人，將雙碩論抄襲案上綱至「選舉抹黑」，試圖為林智堅護航，「難道真的要為小智一人破壞他人的智慧財產，重新改寫學術倫理？甚至不惜拉低全國大學的誠信嗎？」

鄭麗文說，自蔡英文幫林智堅加油打氣後，民進黨上下沆瀣一氣，不僅不遏止抄襲歪風，甚至還出動加油團隊！她指出，日前800多人因疫情身亡，她要衛福部長、指揮中心指揮官陳時中負責，結果這群人到她臉書洗版「阿中部長加油」，如今連論文抄襲都還要繼續，「民進黨的臉到底在哪裡？加油是不是反指標？」