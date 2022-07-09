林智堅啟動宗教行腳。（蔡明亘攝）

林智堅鬆口將遷戶籍到中壢。（蔡明亘攝）

剛請辭新竹市長一職的民進黨桃園市長參選人林智堅今日正式投入桃園市長選戰，一早行程排滿滿，在桃園市長鄭文燦與多名同黨市議員陪同下，走訪南北桃園4座大型宮廟。林表示，他的戶籍將落腳在中壢，數日後會完成遷戶籍程序。

林智堅今第一站來到中壢仁海宮，現場支持民眾氣氛熱絡展現高人氣。他表示，昨完成市政交接，離開市府相當不捨，但為更重要的任務，昨晚立刻收拾心情與行李，暫住太太的娘家，且每次回桃園都發現，城市進步非常精彩，身為桃園女婿也要回饋太太的娘家，現正是桃園進步的關鍵時刻，盼未來100多天與團隊一起勤跑基層、提出政見，爭取市民支持。

今早全程陪同的鄭文燦也說，希望林智堅能無縫接軌接棒建設桃園，從中壢出發，幫助桃園迎來下一個黃金10年。林智堅也鬆口，今首站選擇中壢仁海宮其實有另個重要原因，他將把戶籍遷入中壢區，並在數日後完成遷戶籍程序。

針對論文爭議，台大國發所正配合校方與社會科學院學術倫理審定委員會處理。林智堅對此重申，台大論文「我是原創者」，皆在教授指導下由自己完成，教授也已聲明認同他參與計畫與論文撰寫，都認為做法合情合理。

另對於國民黨台北市議員王鴻薇今將在記者會披露林智堅在中華大學的論文發表時間晚於竹科管理局結案時間。林說明，論文口試日期為6月26日，已提供明確資料，且口試前要與口試委員約時間，故論文5月就已完成，在口試後也會進行修改，盼有心人士別再製造話題抹黑。此外，他就讀中華大學時期，時任校董並非李妍慧，呼籲政治力別介入校園。

關於無任所大使林佳龍點頭接受徵召，有意接受黨內新北市長選戰提名，外傳鄭文燦曾居中協調。對此，鄭坦言，他與林佳龍認識超過30年，培養出良好默契，今年新北市長選舉為重中之重，希望林能「代表中生代承擔責任」，經多次深談終於達成共識，他將支持到底。