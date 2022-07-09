新竹市前市長林智堅5日遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆中華大學論文抄襲，同時他在台大國發所的論文也被資深媒體人黃揚明爆料涉嫌抄襲，目前台大表示將在兩個月內完成調查，並將由社科院長蘇宏達擔任審定委員會召集人。由於蘇曾因質疑蔡政府故宮政策，遭出征甚至法辦，媒體人「逆風的烏鴉」7日揶揄「真的是報應」。有網友也對此狠酸綠營「夜路走多，總會遇到鬼的！」

台大6日聲明表示受理申訴，將請所屬學院組成審定委員會，審查比對林智堅論文是否抄襲，依照校內規範，審定委員會組成為被檢舉人所屬學院院長、系（所、學位學程）主管、院長遴聘之校內外專業、法律領域之公正學者及相關專家共5至7人組成，審定委員會以院長為召集人並為會議主席，最重處分可撤銷學位，並要求繳回證書。

對此網友們湧入《中時新聞網》與《Yahoo奇摩新聞》相關報導留言，直呼「台大加油，台灣學術界的清流交給你了」、「有蘇教授我就放心了，真是報應」、「希望真相能越辨越明，看好戲了」；有網友則狠酸「自作自受，就是這樣」、「夜路走多，總會遇到鬼的」、「不是不報，時候未到」。但也有人無奈指出「許多死忠支持者根本不會在意這些事情，閉著眼睛就只會看顏色」、「有執政黨支持一定沒事」。