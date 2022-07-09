南屯區「文中52」將設新校，以利學區孩子免跨學區安心就學。（台中市教育局提供）

孩子的教育不能等！台中市南屯區因新興建案如雨後春筍，加上年青新婚家庭及就業人口大量湧入，為讓孩子們可就近免跨學區安心就學，市府教育局計畫新設4所國中小學。教育局長楊振昇說，南屯區嶺東路上的「文中52」，將於112年度編列工程預算1億4400萬元，計畫興建有32間教室的國中。

楊振昇說，南屯區「文中52」用地預留2公頃用地設校，原透過公設地通盤檢討取得，所需時程較久，教育局為符合民眾設校迫切需求，市府先租用台糖土地1.34公頃，並在112年度已編列工程款預算1億4400萬元，將於今年8月市議會定期大會中進行審議。

教育局指出，市府預計在「文中52」興建第一期國中校舍，包括有有32間的教室等，整體校舍仍以2公頃進行整體規畫，預計今年底前規畫完成，明年初發包；該局將在規畫完成後，舉辦相關說明會向關心的地方民眾說明，並聽取地方各界的意見。

「孩子的教育不能等！」楊振昇強調，未來不論中央是否將提供補助經費，完成「文中52」設校工作，是地方民眾及全體南屯區在地民代的共同企盼；市府為讓當地國中生可以就近入學，一定會依預定時程全力完成既定設校計畫。