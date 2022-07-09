基隆市政府9日在基隆港務分公司開設大型疫苗施打站，為民眾提供剛到貨的Novavax新疫苗施打服務。上午開打後，現場排隊人數並不像前波大型施打那麼多，約僅有50到60人左右，但陸續有民眾到場，秩序相當良好。

民眾陳先生表示，他是來施打第三劑疫苗，因為聽說新疫苗施打後，對身體不適的副作用較低，因此特別來接種疫苗。另外也有民眾特地先來觀察現場人群，他說，家中的長輩行動不便，擔心施打的人數太多，所以特地先來看一下。

9日開設的大型疫苗施打站，安排1000劑Novavax疫苗，分成上午場及下午場施打。或許因為近來基隆市疫情比較和緩、疫苗施打率也在前波疫情爆發時普遍提升，上午現場的人潮不像今年5月那麼多。

基隆市府表示，若民眾9日實在不及到大型施打站施打疫苗，也可以到基隆市的合約醫療院所預約接種。但需要注意的是，需與前次疫苗施打間隔3個月以上，而資格符合接種第四劑的民眾，也需要與第三劑間隔5個月以上。