台南市政府目前持續爭取經費，延續大塭寮排水下游的護岸整建。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

流經台南市七股區的大塭寮排水，台南市政府爭取經費辦理防洪整治，其中在「流域綜合治理計畫」即投入1億980萬元完成中游整治，並改善護岸長度約1.55公里。市府說，「治水工程如馬拉松」，目前持續向水利署爭取補助，延續下游護岸整建，以加大區域防洪能力。

大塭寮排水為劉厝排水支流，主要位在七股區三股里、十份里及永吉里，市府已完成十份橋至永吉橋的中游整治，並透過前瞻基礎建設計畫補助4000萬元延續護岸整建工作，包含下游600公尺護岸整建及增設水門、抽水設備，該項工程去年11月完成規畫設計，待經費到位後，即可辦理招標。

市府水利局說，近3年多來，總計投入約9億4355萬元辦理七股區治水防洪建設，如劉厝排水、義合中排及六成排水等多條排水整治、新建六成防潮閘門、改建七股19號水門等水利建設，經統計七股區排水治理率已達80％，以往淹水熱點如龍山社區、鹽埕社區皆有顯著改善成效。

市長黃偉哲表示，「治水沒有最好、只有更好」，市府會持續積極與中央密切聯繫，讓預算經費提早到位，以利盡早推動治水建設。