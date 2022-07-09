民進黨桃園市長參選人林智堅近期深陷論文抄襲風波。媒體人朱凱翔翻出2年前的新聞，當時國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉嫌論文抄襲，總統蔡英文鼓勵李勇於面對質疑，好好說明回應；反觀今年林同樣涉嫌論文抄襲，蔡卻在臉書留言為林加油打氣，還稱「智堅辛苦了」，顯見蔡同樣面對「論文門」，態度卻有著天壤之別。

朱凱翔昨日（8）在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，翻出2020年7月23日的新聞，當時李眉蓁陷論文抄襲爭議，蔡英文出席「2020 Bio Asia-Taiwan」生技大會開幕式時，被媒體問到對李的看法，蔡鼓勵李勇於面對質疑，好好說明回應。

然而到了今年7月7日，陷論文抄襲爭議的主角換成民進黨自家人林智堅，蔡英文卻特別到林臉書貼文寫下92字留言：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」

朱凱翔此文湧入近4000個讚、超過310則留言與破百次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「兩套標準X話王！選了這種人當總統，台灣真可悲！」「別人的錯誤要別人勇於面對，對自己人的錯誤卻視而不見」、「這不是雙標，是棄標」、「又不是第一天才認識她，不意外了啦！她若是要求林智堅說明清楚，才不正常啦」、「為了選舉動作這麼快，還到臉書下加油打氣⋯⋯台灣這2年被疫情搞得苦不堪言，EE有說過加油嗎？」