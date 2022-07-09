日本前首相安倍晉三昨(8日)傳出在街頭遭人開槍射殺身亡，享壽67歲，消息一出許多網友都相當震驚，一是不敢相信治安良好的日本竟發生這種嚴重意外，二來則是好奇安倍晉三身邊的維安人員是否有在第一時間盡責，對此，《百靈果News》的主持人凱莉也發文，認為此事發生負責保護安倍的維安人員「責無旁貸」。

安倍晉三昨在奈良替選舉活動拉票演說時，遭嫌犯從背後連開兩槍，最後傷重不治，從現場影片看來，當嫌犯開第一槍時，安倍和其他的隨扈、維安人員都愣住，並無立刻趴下或採取安全保護措施，嫌犯便繼續開第二槍，安倍晉三接著當場倒地。

《百靈果》凱莉發文。（圖／翻攝自百靈果News臉書）

對此，引來許多網友熱議，認為安倍身邊的維安和隨扈並沒有把握所謂的「黃金三秒」，《百靈果》凱莉昨也發文表示，第一時間聽聞此事並沒意料到會發生在日本，之後得到訊息後相當驚訝，她第一個想到的是維安人員，「先不論阻止近距離槍殺的困難度，他們最重要甚至是唯一的工作，就是要保護安倍，但是他們失敗了」。

凱莉透露過去曾為某位政治大咖擔任口譯（圖／翻攝自百靈果News臉書）

凱莉進一步說，這群維安人員眼睜睜看著安倍中槍倒下，「他們責無旁貸，是否也等於是為他們的職涯劃上了句點」。話鋒一轉，凱莉分享早年曾為一位政治大咖擔任隨行口譯，某次活動時有民眾突破重圍砸雞蛋，當下那顆雞蛋並未被攔下，就這樣在那位大咖的身上爆開，「那天維安人員的臉上充滿羞愧，一整晚都幾乎沒有一句話，即使那只是一顆雞蛋」。

而許多網友也對凱莉的分享深有同感，紛紛留言：「對！當下我也感到疑惑，維安人員在幹嘛？」、「連急救都慢慢走，看了都暈倒」、「我覺得雖然這事情很不幸，維安人員也許有不好的地方。但我相信現在負責保安工作的人也是很難過的，給彼此多一點的寬容」、「也許是日本這10幾年來治安太好，幾乎是跟北歐國家搶排名階段，所以導致他們的維安意識不足」。