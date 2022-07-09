週線連4黑之後，台股終於在本週展開逢低反彈，中止週線續黑窘境，也暫時化解破底危機，本週台股上漲121.45點，週線漲幅0.85%，日均量2541.55億元。下周若美股能持續回穩反彈，則有利扭轉國際資金今年來對台股偏空的態度，也有助於台股重返「萬五」。

三大法人方面，內資法人連袂第三週挺台股，自營商本週大舉買超103.78億元，不僅是今年來單週買超台股第二高，且金額再度破百億元，投信也法人同步回補78.49億元，外資法人則是連五周賣超，本週續賣18.93億元，惟金額大幅縮小，三大法人合計單週買超163.34億元。

PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻指出，本週台股連兩日反彈，帶動指數回穩至5日均線之上，暫時化解續跌危機，且電子指數也在半導體族群大幅反彈帶動下，成為三大指數中率先回到5日均線之上的類股，目前可觀察這波反彈能否引領大盤重返萬五大關、回升至站穩月線之上，可視為台股短線止穩指標。

賴正鴻進一步表示，法人資金動向也透露出短線反彈的可能，內資法人持續回補，特別是自營商本週買超台股金額再度突破百億元可看出，市場多認為台股短線跌幅已深，隨時具備跌深反彈條件，因此資金進場卡位，而外資7月雖然持續站在賣方，惟賣超力道相較6月大幅縮減，若美股能持續回穩反彈，則有利扭轉國際資金今年來對台股偏空的態度。

下週美國將公布最新CPI數據，將成為市場檢視通膨是否改善的關鍵之一，另外，美國財報季即將開跑，科技重量級大廠的密集公佈期將從18日起跑，包括IBM、英特爾、艾司摩爾、德州儀器、特斯拉、AMD、高通、微軟、Meta、Google、蘋果等都將公布財報，預期屆時財報數據、展望等將會影響台廠相關供應鏈的股價走勢。

安聯投信台股團隊表示，現階段，台股仍將持續主要反應總體經濟面的不確定性，維持風格持續轉換、邊走邊看，等待聯準會有沒有釋出穩定市場信心的重要訊息。現階段投資環境不確定性升高，盤勢變化快速。未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩。