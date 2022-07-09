美國億萬富豪穆斯克（Elon Musk）宣布終止規模440億美元的社群媒體巨擘推特（Twitter）交易案，推特董事會今天表示，推特將對馬斯克提起訴訟，以強制執行這筆交易。

法新社報導，推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）說：「推特董事會致力依照與穆斯克先生商定的價錢與條件完成這筆交易，並計劃採取法律行動來強制執行合併協議。我們有信心會贏。」

推特股價在延長交易時段重挫7%。穆斯克4月曾以每股54.20美元的報價提案收購推特。

根據路透社報導，穆斯克的律師在法律文件中說，推特未能或拒絕回應多項取得平台上假帳號和垃圾帳號相關資訊的要求，然而這些資訊對推特的商業表現至關重要。

法律文件說：「推特嚴重違反該協議的多項條款，在穆斯克先生進入合併協議時似乎做出不實和誤導性陳述。」

世界首富穆斯克4月達成協議，要以440億美元（約新台幣1.3兆元）收購推特，後來又擱置交易案，直到推特證明垃圾機器人占用戶總數的5%以下。如今馬斯克的宣告是推特交易案的另一個轉折。

收購協議條件要求穆斯克若沒完成交易，必須支付10億美元的「分手費」。

這個決定有可能導致馬斯克與擁有16年歷史、總部位於舊金山的推特公司陷入長期法律糾紛。