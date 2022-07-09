國民黨台北市議員王鴻薇日前踢爆代表民進黨參選桃園市長的林智堅論文抄襲，今（9日）更加碼提出兩大證據，事前也在臉書預告將公開更多抄襲案新事證，要大家「敬請期待！」

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文，被質疑抄襲新竹科學園區管理局委外研究報告。國民黨台北市議員王鴻薇9日上午10點將舉行記者會，秀出林智堅中華大學論文正本的照片，上面登載發表時間為2008年8月，王更表示中華大學禁止外借林智堅的論文，根本就是做賊心虛。

林智堅日前記者會稱因為論文於標案結案之前完成，所以沒有侵權，但根據中華大學圖書館藏的論文正本封面，上面登載林智堅是２００８年８月完稿，王鴻薇認為，這等於宣判林智堅侵權事實，但林智堅避重就輕，不願意針對事實進行辯論。

王鴻薇說另秀出竹科管理局以及中華大學的契約，按照契約內容，著作權根本沒有林智堅的份，連老師都不能說有著作權，林智堅還敢宣稱自己有著作權，炮轟林智堅根本就在呼攏大家，一路在騙，並呼籲中華大學也不應該變成余正煌2.0，替林智堅背鍋。

德益法律事務所主管律師柯晨晧也說，林智堅團隊解讀合約有誤，合約明文規定，著作權與人格權只存在新竹科學園區管理局與中華大學，林智堅根本就不是契約主體，其次，合約第8條第5款載明合約未完成期間，中華大學未經竹科管局同意，不得將其成果直接或間接公開給第三人知道，林智堅的說法無非是陷中華大學於不義，等同中華大學違反契約規定。

另依照契約第14條第4項的約定涉及標案著作權的使用，應該按照法令進行授權，且費用由廠商負擔，竹科管理局應該調查中華大學與林智堅當時有無請求竹科管理局授權並透過中華大學付費，因此若林智堅沒有出具竹科管理局的授權相關證明，即便他是原作者都涉嫌侵權。

屏東縣議員擬參選人練鴻慶指出，連翁達瑞都無法為林智堅的抄襲，在野黨不是吃素的，這件事拗不過去。若是林智堅要選桃園市，那選票對他的信任度評比，站在國民黨選情的立場，會希望林智堅選到底；但站在台灣民主的立場，林智堅應該要退選，桃園的選舉才能回到正軌。