業界傳出，美國晶片巨頭英特爾第14 代 Meteor Lake 原先預計在2023年上半年推出，現在可能被迫延後到 2023年底，因此英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）將於8月第三度來台，與台積電高層會面，商議修改3奈米生產計畫。

據《WCCFTech》報導，英特爾5 月中旬展示第 14 代 Meteor Lake 系列處理器，採用標準及高密度兩種封裝技術，原定於2022年底進入量產，並於 2023年1月推出，如今延遲至2023 年底亮相，將打亂交付給台積電的3 奈米生產時程。

業內人士透露，如果英特爾第 14 代 Meteor Lake 生產及發布時間延遲，英特爾將付出沉重的代價。

英特爾與台積電早已簽訂一項委外協議，將英特爾提升為「天王級」客戶地位。按合約內容，台積電將如期生產 3奈米GPU（繪圖晶片），但若英特爾自家Intel 4運算晶片因市況不佳或製程技術問題而來不及生產，也希望台積電同時延後生產的話，英特爾必須承擔所有損失。

報導指出，季辛格將於8月第三度來台，與台積電董事長劉德音、總裁魏哲家會面，緊急商討修改3 奈米生產計畫。此前，季辛格於今年4月與去年底曾造訪台灣。

不過另一傳聞，英特爾3奈米GPU如期生產，而運算晶片則外包給台積電5奈米甚至是3奈米生產，此方案可能讓英特爾失去面子，但可使英特爾暫時喘口氣，重新調整製程計畫，有助於降低成本，提升獲利。