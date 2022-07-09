化學槽車9日凌晨零點12分過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了。（彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

化學槽車9日凌晨零點12分過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了。（彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

化學槽車9日凌晨零點12分過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了。（彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

化學槽車9日凌晨零點12分過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了。（彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

化學槽車9日凌晨零點12分過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了。（彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳敏菁彰化傳真）

新竹市化學槽車駛往彰化二林中科，9日凌晨零點12分行經彰化縣溪湖鎮彰水路二段，因桶槽太高、視線不良，過溪湖台糖小火車平交道，勾到電纜，在拉力作用下，拉倒號誌桿和兩根電線桿，台電漏夜搶修，但柵欄和警報器也都壞了，溪湖糖廠宣布今天小火車停駛。

警方調查，從新竹南下的化學槽車要到彰化縣二林中科園區，途中經過溪湖鎮溪湖糖廠小火車平交道，因視線不良，化學槽體又太高了，駕駛不察桶槽已經勾到平交道上方的電纜，繼續往前開，在拉力作用下，一路摧枯拉朽，鐵軌西側號誌被扳倒，左右兩根電線桿也一根倒、一根歪，電纜也被扯斷，柵欄也壞了。

事故發生的溪湖鎮大竹里長何炳樺和溪湖糖廠、台電人員都趕到了解，台電漏夜進行大搶修，忙都凌晨3、4點，電力雖然恢復了，但溪湖糖廠表示，警報器、柵欄都無法使用，尚待修復，宣布今天停駛。

附近住戶表示，兩年前也遇過小貨車行經未設柵欄的環河路平交道時，行駛中的小火車，遭一輛小貨車撞上，小火車頭與3節車廂、小貨車當場翻覆旁邊溝渠，這次事故發生在深夜，沒有釀成傷亡，但損失還是很慘重，建議台糖鐵道沿線還是要加強安全防護措施。