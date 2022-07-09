一名男網友出社會2年就買了房，本該是人生勝利組，努力打拚8年，去查貸款餘額竟發現不減反增，從原本的400萬變成500多萬元，讓他嚇歪急問媽媽怎麼了？怎料母親竟理直氣壯地說，因為每個月只給3萬生活費不夠花，就把房子拿去增貸，這樣的結果讓原PO大崩潰，最後只好賣房解決問題，沒想到這竟帶來另一個惡夢，種種事情疊加起來，讓他對媽媽耐心盡失、厭煩至極。

一名男網友日前在Dcard上發文詢問，在南部租屋加生活費1個月3萬會太少嗎？他的媽媽很追求精品與名牌，東西一定要用到最好，出門一定要海派請客才有面子，在家縮衣節食，也要出門裝闊，讓自己看起來光鮮亮麗。

男網友表示，他出社會工作2年多的時候就買了房子，頭期款是外婆給的，但房子登記在他名下，貸款400萬分20年償還，而他在買房那年開始，每個月會給家裡3萬元，當時媽媽仍有工作，因此貸款相關的事情就交由媽媽代為處理，他並沒有過問。

男網友透露，8年後他心血來潮去看一下貸款餘額，結果貸款餘額竟然從原本的400萬元變成500多萬，多次詢問媽媽後，才知道對方認為3萬的生活費不夠花，就拿房子去增貸。而他平常看到媽媽狂買精品，還以為家中的開銷是沒有問題的，也不曾過問，沒想到真實情況竟是如此。

男網友指出，經歷幾番掙扎後，他決定要把房子賣掉，因為他工作了8年不僅沒有償還到任何貸款，反而貸款的金額還增加，因擔心房子遭到法拍，所以決定先把房子賣了再想辦法，沒想到，媽媽竟然還是不知悔改，不斷嚷嚷租屋會讓她在朋友面前抬不起頭，還罵他私自查貸款很不尊重人。

男網友感慨地說，所幸房屋增值很多，賣完扣掉貸款，大概還剩下250萬左右，沒想到另一個惡夢就這樣展開，媽媽堅持要分這250萬元，甚至還揚言要拿200萬，更扯的是，隨後還說自己老了要退休，要求原PO租3房2廳的房子給他住，而且還說一定要是新大樓、有電梯的那種。而這些無理的要求讓他感到非常厭煩與疲倦。

男網友坦言，他最後決定將200萬做為媽媽的養老費，但不會一次全給她，而是會每個月匯3萬過去當做租屋與生活費，當然媽媽為此大鬧一番，天天打電話追殺他。而他則是在外面買了一間小房生活。原PO迷惘地說，他不確定自己的決定是否很自私，總有點像是他拋棄了媽媽？但他真得很害怕面對媽媽，也很怕以後養不起媽媽。