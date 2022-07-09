玩笑開大了！日本前首相安倍晉三昨天遇刺身亡，21歲的陳姓大學畢業生竟然也在此時於網路放話，指「是我也想槍斃蔡英文」。警方網路巡邏發現後，立即啟動跨區合作，最後由台南永康警分局在5個小時內破案。偵訊時，陳男供稱只是開玩笑，全案依恐嚇等罪嫌函送法辦。

昨天PTT八卦版一篇文章「[新聞] 刺殺安倍晉三嫌犯認了！對前首相不滿想開槍」，竟然有人留言「是我也想槍斃蔡英文」。案經苗栗縣警察局昨天下午2點網路巡邏發現後，迅速通報刑事警察局及台南市政府警察局處理。

永康警分局接獲情資後，迅速啟動調查，昨天晚間7時左右，查出留言者是住在永康區的陳姓大學畢業生，經員警到場並會同家屬搜查，並未發現有相關犯案工具及跡證，已排除有製造或實施犯罪的可能性。

陳男見員警到場，也主動交付手機，並坦承在網路上留言，但供稱只是開玩笑。鑑於此一言論已在網路瘋傳，加上又逢日本前首相安倍晉三遭槍殺事件，挑動台灣國安單位的安維神經，經永康警方請示台南地檢署後，全案除依恐嚇罪嫌函送法辦，也責請家長多加注意與輔導。