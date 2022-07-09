中廣董事長趙少康小編，在臉書刊出「老闆」趙少康的午餐，是一個鮭魚便當。（圖／取自臉書「康編碎碎念」）

大陸近日以我國石斑魚檢出禁藥為由，禁止石斑魚輸入。農委會主委陳吉仲7日表示，我國一年進口約3萬公噸的鮭魚，國人只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚問題，還可提升糧食自給率。中廣董事長趙少康小編則表示，大家胃就這麼大、錢包就這麼淺，「改吃」也只是挖東牆補西牆的問題，鮭魚較適合小資族階級，並刊出趙的午餐鮭魚便當的照片，諷刺意味十足。

陳吉仲指出，大陸禁我國輸出石斑措施，預計仍有約3600噸的石斑魚待消化，我國一年進口約3萬噸鮭魚，只要減少吃2成至3成的鮭魚就可解決石斑魚危機；除了國人多吃、內銷通路對接外，也推動石斑魚外銷美國、韓國、日本。

對此，臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日（8）在臉書發文表示，針對陳吉仲的言論，先不論石斑魚貴不貴、鮭魚好不好吃的問題，光要大家「不吃鮭魚、改吃石斑」這點，大家胃就這麼大、錢包就這麼淺，「改吃」也只是挖東牆補西牆的問題。

趙少康小編諷刺道，他們平常是不吃魚的，最近勒緊褲帶開始吃鮭魚，但石斑魚真的偏貴，而且他們比較喜歡吃鮭魚，所以如果你是「死忠的」，就好好的、放膽去吃石斑魚，看是要吃石斑魚沙拉、石斑魚沙西米、石斑魚烤法式土司、石斑魚炒飯、石斑魚義大利麵、煙燻石斑魚冷盤、石斑魚壽司都可以，讓你們好好處理。

趙少康小編強調，至於鮭魚沙拉、鮭魚沙西米、鮭魚烤法式土司、鮭魚炒飯、鮭魚義大利麵、煙燻鮭魚冷盤、鮭魚壽司等，就由他們這些比較小資族的階級來處理，這樣就能「分工合作」一起救台灣。並刊出「老闆」趙少康的午餐，是一個鮭魚便當，表示：「老闆吃便當我們去吃壽司了！」