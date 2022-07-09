【愛傳媒特約記者賴御文報導】台灣居然有紀念宦官的公園？說出來可能很多人都會覺得不可思議！有年輕人看到這個公園的告示牌，驚訝說：怎麼會有紀念公公的公園？

這個牌子上寫的其實是「瑠公公園」（見照片），乍看之下可能有人會誤把前三個字看成「瑠公公」，然後才接「園」，但是只要進一步想，就會知道這應該是紀念「瑠公」的「公園」，而不是紀念某位宦官「瑠公公」，然後才接「園」。從公園告示說明底下的英文，也可以看出真實的意思。

說起「瑠公」，現在很多人已經不記得這個名字了，難怪會有人看到公園告示牌誤以為是紀念公公，讓人太傻眼。說起瑠公，他跟大台北的開發真是息息相關。

「瑠公」，郭錫瑠，福建省漳州人，幼年隨父親到台灣彰化，利用八堡圳開墾。 清朝乾隆元年 、西元1736年北上大加蚋堡興雅莊（現在台北市信義區），開始利用陂塘興建圳道灌溉附近的田地，但是因當地陂塘只能仰賴雨水給水，水源不足。乾隆五年，他創辦「金順興」號，集眾在新店溪上游青潭附近開鑿水圳，打算引水開墾田地，但與當地泰雅族原住民衝突不斷。乾隆十八年他與大坪林五莊墾首蕭妙興合作組成「金合興」號接手引水工程，終於在乾隆27年通水，大台北的農田才得以大規模開發。當時大家因為感念郭錫瑠，稱之為「瑠公」。

瑠公圳今日已經幾乎都被填平或是荒廢，只有在臺北市東區、新北市新店區境內仍殘留幾小段水道。位於台北市大安區的「瑠公公園」，就是紀念他的公園。

「瑠公」當然不是公公，不過宦官也有出類拔萃的人物，全世界最多人紀念的宦官就是鄭和，被尊稱為「三保太監」，他七次帶領龐大艦隊下西洋，建立海上霸權，還比西方的大航海時代早了幾百年。

美國知名的《國家利益》（The National Interest）雙月刊2015年指出，人類歷史上最強大海軍艦隊有五，其中之一就是中國明朝宦官鄭和帶領的艦隊。

現在包括台灣在內的世界各地，都還有許多紀念鄭和的景點，我國海軍軍艦也以鄭和之名命名，紀念鄭和在航海事業上的偉大貢獻。