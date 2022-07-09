前交通部長林佳龍將參選新北，不少藍營人士批評林把新北當備胎。新北市長侯友宜今被問到此事時表示，新北市不是台北市的衛星城市，有歸屬感、光榮感，任何政黨不可用選舉把新北當籌碼，新北市民不是政黨眼中的二等公民。

多次表態不選的林佳龍，據傳昨在民進黨主席蔡英文會面後，點頭同意為黨承擔參選新北市長。

「我們會跟新北市民努力打拼」侯友宜說，這3年來他們積極努力建設，讓新北市民看到新北市未來遠，會跟市民努力打拚讓市民有更好生活，新北市絕對不是台北市的附庸。

新北市議員江怡臻也說，他肯定林佳龍過去的政績，對國民黨來說會是硬仗，但之前選舉行政院長蘇貞昌是騙神明，林佳龍則是騙新北市民，林至少6次說不選，希望林能說明參選新北理由，到底可否帶給新北最好願景，也歡迎良好政策辯論。

侯友宜今到三峽舉辦行動治理座談會，他在最後結論時，也有感而發提到疫情期間相關領先作為，他更強調「天公疼認真做事的人」，政治話語不用說太多，台彎需要好好做事的人，需要把心放在這邊的人，認真的人要鼓勵，不認真的人要淘汰。