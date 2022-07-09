年底九合一選戰漸熱，傳民進黨安排前交通部長林佳龍轉戰新北，衛福部長陳時中則出征北市，形成「龍中配」，而國民黨新北市長侯友宜將爭取連任，與同黨台北市長參選人蔣萬安搭配打選戰，成為「安宜連線」。蔣萬安9日強調，一直和侯有非常暢通的溝通管道，等北北基桃提名人選確定，將共同提出相關施政願景。

蔣萬安今日上午出席台北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，被視為提前實習市長，模擬未來發敬老金的活動。他說，感謝里長將汙水處理回饋金編列成敬老、育兒及助學金，以實際回饋照顧里內各年齡層的朋友；北市是六都之中，首個進入超高齡化社會的城市，北市議會也通過重陽敬老金自治條例，未來選上後將依法行政，給予長輩基本尊重。

外傳民進黨雙北布局為「龍中配」，未來國民黨的對手恐怕是整個英系，蔣萬安談及選戰策略時說，年底選戰一定是團體戰，他很早就強調，自己跟侯友宜及基隆、桃園、新竹等北部各縣市，接下來一定是聯合作戰。 蔣強調，他和侯一直有非常暢通的溝通管道，很多政策有交換意見，等到國民黨北北基桃等相關縣市的提名人選都確定後，一定會共同提出相關的政策願景，給所有民眾最好的施政未來願景。

至於是否擔心民進黨傾盡全黨的資源來對打，蔣則笑稱「每次選舉不都是如此嗎？」但最重要的是，怎樣能夠真的符合市民期待，一步一腳印爭取民眾支持，他會持續這樣的步調跟節奏，讓他成為所有市民心中最好的選擇。