日本前首相安倍晉三昨（8）日遭槍擊身亡。行凶男子山上徹也當場遭逮捕，現場還發現其作案槍枝。山上徹也涉嫌何種罪名？會不會被判處死刑？專家表示，山上徹也的行為構成殺人罪已毫無疑問，加上針對政要，極大機率不會輕判，有可能適用死刑；且在死刑執行率極低的日本，也不排除山上徹也被實際執行死刑的可能性。

陸媒《羊城晚報》訪問北京師範大學刑事法律科學研究院教授彭新林，他表示嫌疑人山上徹也的行為構成殺人罪已毫無疑問，其有殺人的故意，而且對持槍射擊被害人、導致被害人死亡結果發生的可能性有明確認識，而且還連續開了兩槍，證明他殺人的決意非常堅決。

彭新林指出，按照日本刑法的規定，犯殺人罪者，處死刑、無期徒刑或者三年以上有期徒刑。

彭新林解釋，在日本的司法實踐中，通常行為人殺了兩人以上，也就是危害結果非常嚴重的情況下，或者被害人只有一人但犯罪性質很惡劣、犯罪手段極其殘忍的情況下，才會適用死刑。

彭新林說，在日本，嫌疑人殺人如果只是導致一人死亡的話，判處死刑的可能性非常小，但安倍晉三遭槍擊是在公眾場合，且行為人針對前政要進行槍擊，案件性質比較嚴重，所以極大機率不會輕判，有可能適用死刑。

彭新林續指，在日本的司法實踐中，被判死刑的人被執行死刑的情況不多，一般來說，日本每年執行死刑的人數也就是個位數，有的年份甚至沒有罪犯被執行死刑。然而，根據安倍晉三被槍擊案的社會影響，以及嫌疑人的犯罪決意和相關情節，他綜合分析，山上徹也被判死刑的可能性非常大，而且不排除實際執行死刑的可能性。

中國社會科學院法學研究所刑法研究室主任劉仁文表示，在日本，死刑只是作為「象徵性刑罰」來使用，即現在既沒有徹底實現死刑絕跡，但也不把死刑與其他刑罰並列作為常規性的刑罰使用，死刑的適用少之又少，僅僅帶有一種象徵性。