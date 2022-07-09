智慧型手機產業大逆風，神盾(6462)營運逢轉骨階段，董事長羅森洲用行動捍衛自家公司，申報轉讓其於投資公司之持股計1360張至個人名下，盼藉此強化股東持股信心，加上去年12月底轉讓的4000張，累計近7個月已轉讓5360張。

神盾表示，看好未來發展，董事長羅森洲自其所投資之Headway Capital Limited 轉讓其神盾公司持股136萬股至董事長個人名下，轉讓後羅森洲個人的神盾持股比率為12.85%。

神盾強調，此為董事長個人財務規劃，同時強化與助益公司未來發展。

神盾董事長羅森洲上一次轉讓其於投資公司之持股至個人名下是在去年12月底，當時轉讓4000張，加上本次的1360張，累計近7個月已轉讓5360張，展現對自家公司得力挺。

神盾今年營運持續受到智慧型手機市場逆風衝擊，加上先前更傳出韓國大廠三星針對供應鏈砍單消息，由於三星為神盾主要大客戶，故也引發市場對神盾營運擔憂。其實神盾近1~2年營運進入調整轉骨期，積極透過轉投資打開非手機領域商機，力拼最快下半年有成效浮現，目前神盾已經切入車用市場，也開始出貨。