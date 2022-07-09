江宏傑和桌球天后福原愛離婚一年，日前坦言前妻有計畫來台探訪家人，但確切日期則不願多加透露，恢復單身的他目前將重心放在工作及家人身上，日前在社群網站曬出一則影片，接著簡單道出一句話，似乎在近來抒發心情。

福原愛和江宏傑離婚一年，卻始終未返台探望家人，雖然江宏傑之前受訪時坦言她有計畫來台，但卻遭女方公司打臉「沒有聽說過她要去台灣的事」，根據《女性自身》周刊報導，福原愛近來和橫濱男忙著談戀愛，雖然受到不倫戀影響，導致工作量銳減，但她外出卻是搭百萬名車代步，更同居在3億日幣（約6600萬台幣）的豪宅，生活可以說是相當奢華。

目前依舊單身的江宏傑，昨晚(8日)在instagram分享與家人的影片，只見彼此感情相當融洽，玩得不亦樂乎，而他也藉機喊話：「爸爸也是跟著你們一起成長，一起加油」，似乎在抒發近日心聲，讓網友直呼不捨。

根據《聯合報》報導，江宏傑被問到對前妻福原愛是否還有愛時?他僅表示「她就是媽媽」，更透露彼此互動僅止於睡前與家人視訊，但不會關心彼此近況，似乎透露兩人不可能再復合，對於是否想迎接新戀情?江宏傑表示希望事業及狀態達到能為家人及另一半負責的程度，才敢邁入下一段感情。