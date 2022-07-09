年底首都市長選戰腳步近，民進黨人選、衛福部長陳時中呼之欲出，國民黨台北市長參選人蔣萬安9日再酸，疫情還未結束，陳身為衛福部長和防疫指揮官，過去疫情爆發時的防疫作為已讓人民非常不滿，這時若離開工作崗位，棄人民健康為不顧，如何跟人民交代？

蔣萬安今日上午出席台北市大同區至聖里敬老助學育兒金發放活動，談及陳時中今明兩天可獲徵召，他表示，每個人都有參選權利，陳如果確定參選，是對方的個人選擇，但他要再次提醒，現在疫情還沒有結束，很多專家已經指出，包括omicron變異株進入社區，可能重複感染，嚴重性絕對不能輕忽。

蔣強調，陳時中現在是衛福部長也是防疫指揮官，過去在疫情爆發相關防疫作為上，也讓民眾非常不滿，這時候如果離開工作崗位，棄人民健康為不顧，如何跟人民交代？

此外，有人認為台北市長選戰是防疫戰，除了陳時中之外，另名對手、北市副市長黃珊珊也是北市指揮官，他則說，一直以來自己都在立法院的衛環委員會，對於相關防疫政策、民眾健康安全都著力甚深，在國會強力監督政府施政和防疫，他一定是站在人民角度、為人民發聲，會持續這樣的立場不會改變。