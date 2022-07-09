警方查獲三級毒品卡西酮咖啡包190包，咖啡包外觀還印上江南style的卡通圖樣，意圖吸引青少年使用。(蘆洲警分局提供)

日前蘆洲警方接獲民眾檢舉，指稱新北市蘆洲區中正路一處汽車旅館疑似有人吸食毒品，警方立刻派遣警力前往查緝，果然在一處房間內查緝2男1女正在開毒品趴，其中1人還是詐欺通緝犯，並發現高達190包的毒品咖啡包，全案訊後依毒品危害防制條例罪移送新北地檢偵辦。

事發在7月2日凌晨，38歲的洪姓男子、35歲的江姓男子以及34歲的陳姓女子前往蘆洲區中正路上一處車汽車旅館，開房間大搞品趴，結果房間傳出濃濃的刺鼻味道，惹得民眾向警方檢舉。

蘆洲警方獲報後，立刻派遣警力前往查看，果然在現場就聞到濃濃的刺鼻味，進入臨檢後果然發現2個使用過的卡西酮咖啡包殘渣袋，警方立刻喝令3人不得亂動，隨後也查獲三級毒品卡西酮咖啡包190包（總毛重：712.41公克）、第三級毒品愷他命3包（總毛重：25.7公克）、K他命香菸2支（總毛重：2.18公克），咖啡包外觀還印上江南style的卡通圖樣，意圖吸引青少年使用。

警方在調查3人身分時，還發現洪男是桃園地檢發佈的詐欺通緝犯，訊後3人依依詐欺通緝、毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

警方表示，毒品具有強烈成癮性，並對身體會造成強烈的副作用，甚至可能危及生命；暑假期間為保護青少年正當休閒活動，除對妨害身心健康場所，必將嚴格查察取締外，蘆洲警方亦呼籲青少年及家長可前往正當休閒場所，如蘆洲少年福利服務中心，為新北市第一間設立之少年中心，內有拳擊、桌球、KTV等設施，可供青少年發洩精力，亦有社會局之社工陪伴，讓政府與家長一同創造國家幼苗良好成長環境。

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