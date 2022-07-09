揮別5天辛苦的工作日，塔羅牌老師艾菲爾特別曝光12星座的周末運勢，除了金牛、白羊近期需要愛情滋潤外，天蠍情緒高漲容易發生衝突，摩羯則因為工作忙到暈頭轉向，疲憊感倍增。

▍白羊座

本週末需要愛情的光臨，幫你在枯燥的生活中，點亮一絲希望與祝福。無論是單身還是戀愛中的朋友，最近特別需要一份真摯的情感，讓你在炎炎夏日感覺每一天都是充滿熱情與希望。只有單身寂寞的朋友，將感受到酷暑與無情炙熱的艷陽。

▍金牛座

最近你需要愛情，需要生活中來自於伴侶的照顧和溫暖，面對炎夏來臨的周末，如果可以跟情人一起約會，這絕對是一個最棒的休閒安排。請拿起你的電話，主動跟心儀的朋友聯絡，邀請對方一起來一場夏日的沙灘約會，你們的感情將迅速增溫。

▍雙子座

夏天到了，如何消暑恢復疲勞，除了多吃一點清涼解暑的西瓜、冬瓜之外，也可以搭配清涼降火的茶飲，例如仙草茶、菊花茶，讓你在炎炎夏日，可以暑氣全消。要恢復疲勞，適度的運動絕對是必須的，千萬不要整天待在冷氣房睡覺。

▍巨蟹座

炎炎夏日除了要拯救你的肌膚不要被曬傷之外，也要拯救你的愛情。無論你過去一周有多忙碌，到了放假的時候，請你好好地陪伴情人，給對方一次浪漫、溫馨、無爭吵的約會，因為過去一周你們總是因為工作與用錢、理財的事情鬧得兩個人都不開心。

▍獅子座

放假在家，對你來說最可貴的事情，是可以利用放假的時候，好好把全家的每一個房間仔細地打掃乾淨，掃地、拖地這看似勞累、繁重的家務，在你眼裡卻是一種最幸福的生活行為。因為營造一個乾淨整齊的居家空間，你會感覺到舒服，並且有成就感。

▍處女座

放假在家，你完全無法好好休息，因為你要找時間到大賣場去張羅未來一周全家人所需要的各種食品與休閒零食。每到放假的時候，往往是你全家出動採買生活用品的時刻，你可以好好的計劃採買清單。你覺得這是一周最重要的家庭任務，一定不可以搞砸。

▍天秤座

放假在家，如果有時間可以好好地整理居家的各種雜物，把不需要的舊物、雜物和可以回收的物品好好地整理一下，你會發現當舊物獲得回收與重新利用之後，它的再生價值又提升了。最近你非常希望可以到海邊、沙灘的環境中度過周末的悠閒時光。

▍天蠍座

天氣炎熱，連帶著你的火氣、脾氣也變得非常急躁與緊張，尤其是在時間匆忙或是有壓力的情況下，你特別容易發怒。而且當你發怒的時候，你會把所有的不順利都遷怒你身邊的朋友或是伴侶。所以當你因為生活細節而焦慮、煩躁的時候，就代表有人要成為你情緒的箭靶了。

▍射手座

天氣炎熱，除了讓你感覺到疲倦之外，你最近也有曬傷、曬黑的夏日危機。另外，天氣炎熱，也讓你出現了筋骨疲勞的問題，你感覺在夏天稍微運動一下，就好像有中暑、頭暈、有氣無力的疲勞反應，建議你可以透過食療，達到身體的內外平衡，消除暑熱。

▍摩羯座

天氣炎熱，每一個人渴望可以多放假、多休息，可惜事與願違，你最近反而要多加班、多勞累。或許有很多公司年度的活動計畫都在這個夏天展開，所以配合公司的需要，你最近的工作內容也是非常忙碌，除了經常要開會之外，放假可能還要配合加班出差。

▍水瓶座

天氣炎熱，消暑涼爽最好的辦法，就是可以找一家書店或是咖啡店，選一本好書、點一杯奶茶或是冰咖啡，再配上自己喜歡的影集，在有冷氣、有音樂的沙發區，待上一個下午。這種懶人消暑法，非常適合你這種不愛流汗、又喜歡獨處思考的人。

▍雙魚座

天氣炎熱，對於怕曬黑的朋友，最好的消暑方法就是待在室內吹冷氣、吃冰淇淋。你是一個非常怕熱、怕流汗的人。為了達到消暑的目的，就算是放假，你也索性不出門。外面的暑氣，只會讓人昏昏欲睡，你乾脆徹底當個宅王，在家叫外賣、喝冷飲、吃西瓜消暑。