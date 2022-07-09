日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭演講，遭41歲男子山上徹也從背後連開2槍身亡。事發當時兇手山上徹也立即被維安人員逮捕，一名網友在PTT貼出維安與持槍兇嫌對峙的3張照片，意外發現後方騎腳踏車經過的阿伯竟一點都不害怕也不逃跑，緩緩騎過去，讓大家驚呼「阿伯什麼大風大浪沒見過」、「阿伯好猛」。

維安人員與射殺安倍晉三的兇嫌對峙，一旁路人都站著看戲，阿伯還在騎腳踏車。（路透）

一名網友在PTT貼出維安人員撲上前逮捕開槍射擊安倍的男子，只見維安與拿槍的兇嫌激烈對峙時，後方有一名阿伯騎腳踏車經過，卻完全沒停下來也未想逃，只是放慢速度，像看戲一樣緩緩騎過去，超鎮定且完全不在乎的神情讓原PO驚呼「騎騎騎，一路慢慢騎，跟看小孩打鬧一樣，日本阿伯都這麼強嗎？」

維安人員與射殺安倍晉三的兇嫌機激烈對峙，阿伯只撇頭看一眼繼續騎。（路透）

就連網友也驚嘆阿伯竟然都沒在怕，紛紛留言：「阿北打過太平洋戰爭也要跟你說嗎?」、「大風大浪都見過了」、「阿北：當年我在太平洋上空跟美軍搏鬥」、「歐吉桑騎車閒逛也能入鏡歷史畫面」、「阿伯應該還沒反應過來吧！老人家需要時間思考」、「阿伯說不定參與過二戰 不怕」、「以為抗議吧」、「背景路人不是碎碎念就是漠不關心」。

還有人發現「兇嫌手上拿的那把是手槍? 這體積也太大」、「哇原來真的是長得像相機的槍」、「左邊的大媽怎麼跌倒了?」、「第二張在抬腿做運動的是在幹嗎？本日亮點」。

據日本《TBS NEWS》報導，兇嫌為41歲山上徹也，居住在奈良市，曾在海上自衛隊任職，現在工作不詳，8日上午11時許疑似用自製槍械，對著在奈良市內演講的安倍晉三連射2槍，事發後立刻被現場警備人員壓制逮捕。