今天在大聯盟場上天使以4：5輸給金鶯，再次陷入連敗難堪局面，此戰他們派出菜鳥投手德梅斯(Reid Detmers)先發，繳出6局無失分好成績，而主炮「神鱒」卓奧特(Mike Trout)和大谷翔平雙雙開轟，也都繳出猛打賞，球隊以4：2領先進入9局下半，未料終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)大放火狂失3分，慘遭曼西尼(Trey Mancini)敲出再見安打。

德梅斯迎來重返大聯盟首場先發，曾投出無安打比賽的他此戰討回顏面，主投6局僅被敲2安打無失分，送出7次三振僅有1次保送，卓奧特更在3局為他送上3分全壘打，同時達成本季個人第24轟。而德梅斯下場後天使牛棚開始失分，7、8局金鶯用安打追到2：3，但到9局上半大谷發威，1球未選敲出陽春炮、本季第19轟拉開差距。

9下天使派出伊格雷西亞斯，他順利解決2人，接著與歐多爾(Rougned Odor)纏鬥到2好3壞，眼看勝利在望，未料98 mph速球被逮中形成一壘安，歐多爾還陸續盜上二、三壘向他無情施壓，這時伊格雷西亞斯徹底失控，連被敲2安讓金鶯追平，再丟暴投送跑者上三壘，接著同樣和曼西尼拚到2好3壞，結果遭對方擊出再見安打葬送比賽。

TREY MANCINI SENDS EM HOME pic.twitter.com/CjBOyarvSK — Starting 9 (@Starting9) July 9, 2022

伊格雷西亞斯成為敗戰投手，僅投0.2局被敲4支安打失3分，自責分率升到4.50，天使前半段的好表現瞬間化為烏有，今天全隊共擊出12支安打，大谷、卓奧特都繳出5支3猛打賞成績，合力敲出2轟貢獻4分打點，未料最後還是無法拿下勝利。明天球隊將派出山多沃(Patrick Sandoval)先發，本季他取得3勝3敗，自責分率3.09。