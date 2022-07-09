新光金(2888)子公司新光銀行與統一超(2912)7-ELEVEN的ibon便利生活站推出「立碼驗」的認證服務，一次新增超過6,400個服務據點，使該服務在便利商店的通路數大幅增加至總數超過12,000家。民眾只需利用合作的便利商店KIOSK多媒體終端機，以自然人憑證或晶片金融卡，透過三大步驟、最快1分鐘即可完成帳戶自動扣繳申請、身分認證等申辦手續。

「立碼驗」是新光銀行創新的數位金融服務，經與台灣票據交換所（簡稱票交所）、7-ELEVEN、全家及萊爾富便利商店的多方異業合作，結合票交所電子化授權（eDDA）服務創造新的認證模式，將線上的數位服務，延伸至線下實體通路，且走出銀行，深入民眾生活場景，落實新光銀行「貼近生活，為客著想」的數位金融價值主張。

新光銀行表示，「立碼驗」服務的使用人次自開辦以來已超過11.5萬人次，觀察每月最高近8000人次的交易，尤其在疫情下政府推出透過超商KIOSK機台進行身分認證預約口罩購買的口罩實名制機制後，民眾更易了解「立碼驗」服務的操作，目前導入該服務的業者包含有銀行業、人壽保險業及電信業等，在7-ELEVEN加入後，服務通路更完整。