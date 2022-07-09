日本前首相安倍晉三昨遭槍擊身亡，引起軒然大波。一名台灣網友挖出韓國前總統朴槿惠受訪時，遭男子丟酒瓶攻擊的畫面，當時身旁的保鑣將朴團團圍住，以肉身保護她，相較於安倍遭受攻擊時身旁隨扈的反應，不少人感慨地說，日本護衛反應跟路人一樣，感覺韓國的保鑣比較厲害。

一名網友在PTT上發文分享，韓國前總統朴槿惠也曾在受訪時遭到攻擊，當時一名男子拿著燒酒酒瓶用力砸向朴槿惠，當下朴身旁的保鑣立刻做出反應，將其團團圍住用肉身保護她，同時也掏出各種手提包擋在身前。

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該網友指出，日本前首相安倍晉三與朴槿惠一樣都不是現任元首，但遇刺的時候，身邊的維安人員的反應落差是不是有一點大，當燒酒瓶還在飛的時候，朴槿惠身邊的一位女保鑣就立刻張開身體用肉身來擋，萬一男子丟得不是空酒瓶，而是汽油炸彈呢？只能說可以這樣毫不猶豫的出身保護，真的是訓練有素。

貼文引起網友熱議，不少台灣人對於安倍遇刺過世的消息，仍舊感到很震驚，但也有人認為，相比於日本，韓國的保鑣似乎厲害多了。「南韓的護衛才是護衛，日本的是？」、「日本護衛的反應路人一樣」、「日本這次大概真的被韓國笑爛」、「等級差太多了，南韓的完勝」、「日本這次太扯了！」

不過，也有網友替日本的保鑣緩頰說，他們也很盡責在工作了，而且2起事件的狀況不太一樣，一個是丟酒瓶攻擊，另一個則是開槍，要阻擋不是嘴上說得那麼容易。