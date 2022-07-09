300億元中央擴大租金補貼專案7月1日開放受理申請，預計核准50萬戶申請，內政部營建署統計，開辦首周申請戶達18萬8369戶，其中，針對4大族群加碼補貼1.2倍至1.8倍以上，經濟或社會弱勢家庭13萬5350戶，約占總申請戶7成，育有未成年子女家庭5萬623戶，顯示民眾對租屋補貼政策的需求與支持。

擴大租金補貼專案開辦首周，舊戶帶入試算有14萬7205戶，新戶有4萬1164戶，當中除經濟或社會弱勢家庭13萬5350戶、育有未成年子女家庭5萬623戶外，初入社會青年申請戶數4萬1475戶，新婚家庭申請戶數也達2288戶。

營建署指出，目前新戶申請共有4萬1164戶，線上申請率約97％，進一步分析租屋地，台北市5680戶，新北市8256戶、桃園市3767戶、台中市7631戶、台南市3538戶、高雄市4923戶，其餘縣市7369戶，整體而言，6都約占8成。

營建署表示，擴大租金補貼政策透過跨部會合作及政策工具來落實對經濟弱勢及各族群的照顧，也用數據告訴大家，這項政策租屋族看得到也吃得到，實質減輕租屋負擔，租金補貼申請為期2個月，鼓勵所有租屋族把握時間提出申請。

營建署表示，為簡政便民，除了電腦、平板，手機也能申請，只要先把身分證字號及健保卡卡號準備好，租約及存摺封面先拍好放在手機裡，隨時隨地都能上網申請。只要5步驟，包含身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請，就能完成線上申請。

營建署強調，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時具公益出租人資格，房東無須另外申請，因此，鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格(公益出租人)，另依住宅租賃定型化契約範本第6條規定，房屋稅、地價稅由出租人負擔，再次呼籲房東應誠實納稅，不得將稅金轉嫁予房客。